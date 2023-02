La séance de rattrapage : Raman et Vanzeir en supporters, Lepoint négocie ses congés et un choc bien terne

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Cette semaine, il fallait surtout louper Antwerp-Bruges. Le choc entre le 3e et le 4e n’a pas vraiment tenu ses promesses. Une rencontre terne et sans grand intérêt. Il y avait du spectacle ailleurs en Pro League. C’était le cas des tribunes d’Ostende où Raman, suspendu, s’est fait des potes parmi les fans anderlechtois. Dante Vanzeir a fait pareil pour ses adieux au stade Marien. On n’oublie pas non plus les débuts prolifiques du nouvel attaquant de Genk Tolu Arokodare.