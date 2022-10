La séance de rattrapage : Mignolet ou le but compte triple, Patron stupéfait et les Valkyries de Vagner

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Bruges a battu Anderlecht avec un Mignolet encore une fois infranchissable. Enfin, si on en croit l’arbitre. On a pu aussi capter sur le vif la stupéfaction du gardien carolo Patron qui s’est pris un but inattendu. Nos hommes de la semaine s’appellent Dante Vanzeir (Union) et Kévin Denkey (Cercle). Les buteurs à l’honneur ce lundi…