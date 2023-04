La séance de rattrapage : les verdicts sont connus, vive la Pro League

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

La 34e journée a accouché de résultats conformes aux attentes mais pas dénués de surprises.

Bruges a grillé Gand sur la ligne en refilant une bonne migraine aux Eupenois. Ostende a torpillé les espoirs gantois sur le fil. Charleroi paye très cher le prix d’un fumigène. Quant au Sporting d’Anderlecht, il a vécu l’une des pires semaines de son existence même si les vacances arrivent plus vite que prévu pour lui. On revient cette semaine sur toute cette 34e journée et ces facéties…