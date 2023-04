La séance de rattrapage : Lepoint refait des lacets, Mazzu comme au cinéma ou encore Cuypers au sommet cette semaine

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Rien ne va plus du tout à Seraing où le taulier Christophe Lepoint en est même réduit à faire les lacets de ses équipiers. Seraing a souffert face à Gand où Cuypers a pris la tête du classement des buteurs avec 18 buts. Ailleurs, le top 5 s'est imposé et la course au top 8 reste plus ouverte que jamais.