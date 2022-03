La séance de rattrapage : le Standard est en forme, Scherpen aussi et Lemajic a enfin marqué

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder la Pro League, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Le Standard a essuyé une défaite historique dimanche. Heureusement, le club a été vendu vendredi et pas ce matin. Sinon, ce week-end, grand moment. Darko Lemajic (Gand) a à nouveau marqué. Presque 6 mois plus tard. Tout ça et plein d’autres choses, c’est dans la séance de rattrapage.