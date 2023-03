La séance de rattrapage : le Standard en costume de gala, un Club de Bruges en costume en papier, la Pro League est folle

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Ce week-end, le Standard a montré son plus beau visage avec un Noah Ohio qui aura gagné un coup de micro pour sa bonne prestation. Le Club a coulé à la mer, on ne parle même plus d’un bateau qui tangue. Anderlecht cale encore contre la Gantoise avant sa semaine européenne alors que l’Union craint pour son capitaine Teddy Teuma.