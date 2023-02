La séance de rattrapage : la Pro League avait mis un beau costume ce week-end, ça fait plaisir

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

On ne va pas se mentir, il y a eu de belles choses sur nos pelouses cette semaine. Plus de bon que de mauvais.

Anderlecht et le Standard ont notamment proposé du spectacle dans leurs matches respectifs. Au-delà de ça, il y a quand même eu du moins bon comme le tacle de Tshibuabua (Seraing) ou la deuxième mi-temps d’Antwerp-Eupen. Charleroi a aussi eu beaucoup de difficultés face à Ostende. Pour une fois, on retient le meilleur et le meilleur du pire dans la Séance de Rattrapage.