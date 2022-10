La séance de rattrapage : Halloween et le musée des horreurs de la Pro League

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

La Pro League a tout fait pour participer à la fête d’Halloween. Entre visages sanguinolents et gestes horribles, tout était là pour effrayer un public parfois blasé.

A part cela, on retiendra de la semaine que Mbaye Leye a apprécié le troisième but du Standard et qu’il a détesté le premier but des Rouches.

On retiendra que les Européens ont gagné sans briller alors que d’autres ont brillé sans gagner. Bref, un week-end comme les autres sur nos pelouses.