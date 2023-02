La séance de rattrapage : Genk prend le large contre Ostende, l’Union et l’Antwerp lâchent prise et le Clasico n’a pas manqué de piment

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

La fin de la phase classique arrive et la nervosité grandit de semaine en semaine. Genk s’est bien repris après sa pire série du championnat (ndlr : 1 point sur 6) en s’imposant contre Ostende. La concurrence a lâché du leste avec une nouvelle défaite de l’Union contre Westerlo et un partage de l’Antwerp à Louvain. Par contre, Bruges s’est relevé avec un Buchanan qui aurait mieux fait de garder ses coudes en poche. Parker respire un peu mieux. Sinon, on a aussi eu Gassama d’Eupen qui a tenté d’abattre les gardiens du Cercle. Pas très collégial…