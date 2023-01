La séance de rattrapage : gazons maudits et gestes en or

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

La folie des pelouses de Pro League a atteint son apogée ce week-end. Des terrains désastreux pour des matchs qui l’ont été tout autant. Heureusement, on a pu garder le sourire grâce à quelques artistes. Les doublés de Gonzalez (OHL) et Cuypers (Gand) ont réchauffé le public. Le premier but de Sor (Genk) a aussi fait vibrer les fans. Mais il n’y avait pas que du bon dans les stades cette semaine.