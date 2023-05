La séance de rattrapage : Gand est en Europe, la lutte pour le titre va nous rendre dingue

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Hein Vanhaezebrouck et ses Buffalos ont empoché le ticket européen via les Europe Playoffs. Ils disent merci à Orban et Cuypers mais aussi au Standard qui leur a offert une autoroute vers le succès. Les Liégeois se sont même fait chambrer par un gardien remplaçant, Nick Gillekens, un peu facétieux.

Dans les Champions Playoffs, les fans de suspense se délectent alors que les autres doivent être au bord de l’apoplexie. Il existe un scénario dans lequel les trois premiers pourraient aborder la dernière journée avec un point d’écart. Ça promet pour la journée de dimanche prochain.