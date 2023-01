La séance de rattrapage : en 2023, la Pro League sera plus belle que jamais

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

2023, on ne change pas un championnat qui gagne. La Pro League a repris cette année neuve avec beaucoup d’entrain. Entre Genk qui n’a pas levé le pied, l’Union qui a enfoncé un peu plus Anderlecht et Bruges qui a loupé le choc psychologique, nos clubs sont restés dans la lignée des mois précédents. Vu que les joueurs montent en puissance pour le play-off, on est impatient de voir ce que ça donnera en janvier…