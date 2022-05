La séance de rattrapage : c’est parti pour les play-off

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Ça y est, les play-off sont là. Et vous savez quoi, c’est toujours aussi folklorique dans notre Pro League. Entre les errements d’Hervé Koffi, le gardien de Charleroi, ou les gesticulations intempestives d’Hein Vanhaezebrouck, nous avons été servis cette semaine. Tout cela ne doit pas éluder le fait que les Champions play-off ont livré leurs premières indications et qu’on se dirige sans doute vers un duel entre l’Union et Bruges. Ça promet.