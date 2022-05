La séance de rattrapage : c’est la fête, Bruges est champion, Murillo donne des coups de pied et Koffi remercie ses supporters

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Après une saison éreintante, la Pro League arrive à son terme. Bruges est champion et Clinton Mata s’est posé en capitaine de soirée visiblement. Ailleurs, on a vu les adieux du magasinier de Charleroi et le grand merci de Koffi à ses supporters. Sinon, à Anderlecht, Murillo a un petit problème de neurones a priori. Mais bon, en Pro League, plus rien ne nous étonne.