La séance de rattrapage : au menu cette semaine, des patates et des arbitres qui font le spectacle

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder la Pro League, on vous dit ce qu’il ne fallait pas louper.

Plus que jamais, ce sont les arbitres qui ont fait le spectacle en Pro League cette semaine. Un assistant de Jonathan Lardot a laissé Elsner dans le vent. Jasper Vergoote s’est payé Edward Still. Jan Boterberg a remis Vincent Kompany à sa place. Pas de doute, on est en Belgique où le surréalisme n’épargne pas le football.