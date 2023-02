La séance de rattrapage : Anderlecht rit, le Standard pleure, la Pro League s’est dépassés ce week-end

Comme chaque semaine, la séance de rattrapage est là pour les distraits dans La Tribune. Si vous aviez un mariage, un voyage ou un peu trop la flemme pour regarder tous les matches de la semaine, on vous montre tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Ce week-end, c’était le festival des gestes Pro League. Nombreuses sont les pelouses qui nous ont fournis de quoi rire un bon coup. Les infos de la semaine, c’est qu’Anderlecht a gagné avec un premier but pour l’Algérien Slimani. C’est aussi que le Standard a loupé le coche pour revenir dans le sillage du top 4. Seraing se rapproche de plus en plus de la Challenger Pro League en ayant déjoué à Charleroi. Et Malines a sombré à Eupen. Le football belge ne manque pas de ressources pour nous surprendre chaque semaine.