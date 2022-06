La science s’invite lors de la 33e édition d’Ars Musica intitulée BIG SCIENCE

Dès le concert d’ouverture "Metropolis Rebooted" le 18 novembre à Bozar, l’organisation présentera la "science comme un vecteur dynamique, expérimental et transdisciplinaire, de la musique de création". Ainsi, s’ensuivront, notamment, des artistes comme David Krakauer, Martin Matalon, Brian Eno, Georges Aperghis, David Achenberg, ou encore Jean-Luc Fafchamps qui, de Bruxelles à Mons, en passant par Charleroi et Namur, inviteront à un "voyage musical, expérimental et cosmique".

Outre ces quelques têtes d’affiche, l’artiste expérimentale Laurie Anderson sera l’invitée d’honneur du festival qu’elle marquera de son empreinte. En plus de donner son nom à cette 33e édition grâce à son album BIG SCIENCE paru en 1982, elle sera présente le temps de deux concerts et d’une exposition. "L’expérimentation d’avant-garde de BIG SCIENCE est, toujours en 2022, d’une impressionnante actualité visionnaire", estime Bruno Lefort, directeur artistique de Ars Musica.

La Maison du peuple de Saint-Gilles accueillera un autre temps fort du festival, à savoir le bal contemporain. Ce dernier, grâce à l’accompagnement musical de l’Ensemble Spectra, permettra aux amateurs de musiques de savoir "comment danser la musique contemporaine ?"

L’ensemble de la programmation de ce BIG SCIENCE sera disponible sur le site internet arsmusica.be à partir du mois de septembre.