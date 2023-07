La science et les tout-petits au SPARKOH ! à Frameries, la biennale ARTour et le Festival Bruxellons

D’abord un espace dédié aux petits : SPARKOH ! situé à Frameries.

Combien de pattes a un singe ? Et un escargot ? Quel animal marin est plus grand que la sardine ? Quels animaux habitent dans la jungle ? Combien sont-ils ? 5 ? 10 ? Plus encore ? Et si on les comptait ? Dans les profondeurs de l’océan, au cœur de la Toundra, dans la Canopée, les tout-petits, de 3-6 ans, explorent le monde des chiffres, des formes et des mathématiques à travers trois mini-univers étonnants où comptes et contes se croisent. Une première approche poétique et ludique pour découvrir les maths par l’action en s’amusant. Une exposition multisensorielle à découvrir dès demain et tout l’été à l’espace Sparkoh rue de Mons à Frameries.

Jusqu’au 10 septembre le ARTour 2023 s’invite dans la région du centre.​

La quatorzième édition de la biennale ARTour propose de découvrir des expositions ou des installations dans neuf lieux qui ponctuent un parcours de La Louvière à Braine-le-Comte, en passant par Bois-du-Luc, Ecaussinnes et Soignies. Sous l’intitulé Entre-Mondes, les œuvres présentées évoquent des frontières indéfinies, entre rêve et réalité, des espaces intermédiaires, virtuels ou bien réels. Les artistes invités abordent ces déclinaisons thématiques selon différents points de vue. Ils dévoilent des mondes intérieurs ou posent un regard critique sur celui d’aujourd’hui. Le programme complet de la biennale est à retrouver sur artour.be

Et enfin du 10 juillet au 24 septembre 2023 : c’est la 25e édition du Festival Bruxellons !

Chaque été depuis 25 ans, le Festival Bruxellons ! propose au Château du Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean une centaine de représentations d’une quinzaine de spectacles créés au Festival ou issus de notre Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Festival est très fier de vous présenter en 2023, pour son 25e anniversaire l’un des plus grands classiques du monde des musicals, West Side Story avec la sublime musique de Leonard Bernstein et les paroles du tout jeune Stephen Sondheim. Mais Bruxellons !, c’est évidemment un festival avant tout. Cet été 25 spectacles très différents, rassemblant de nombreux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pépinière de diversité artistique, vous seront proposés !