La science est unanime : la musique développe l’intelligence et la mémoire

Personne (ou presque) n’est insensible au pouvoir de la musique. Si les préférences varient, le quatrième art nous touche au plus profond de notre cœur… et de notre cerveau. C’est pourquoi l’écoute et la pratique musicales sont de plus en plus préconisées par la communauté médicale. Et ce, dès le plus jeune âge. Des études ont montré que la musique agit comme un neurostimulant sur les bébés, et tout particulièrement sur les prématurés.

Des chercheurs suisses de l’Hôpital universitaire de Genève ont découvert que la musique favorise le développement des fonctions sensorielles et cognitives de ces nouveau-nés. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont chargé le compositeur Andreas Vollenweider de créer trois mélodies pour accompagner le réveil, l’éveil et l’endormissement des nourrissons. Ils ont constaté que les réseaux neuronaux des bébés exposés à ces chansons se sont développés de manière plus efficace que ceux des autres prématurés.