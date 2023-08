La science au service du patrimoine belge : l’IRPA fête ses 75 ans

L'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) fête cette année son 75e anniversaire. A cette occasion, une visite exceptionnelle et un magazine illustré sont prévus pour présenter le travail des experts et expertes de l'IRPA dédié au service du patrimoine de la Belgique, annonce mardi l'Institut.

A l'IRPA, historiens de l'art, photographes, chimistes, physiciens et restaurateurs se consacrent à l'inventaire, l'étude scientifique et la conservation des œuvres d'art. Avec ses neuf laboratoires et autant d'ateliers de conservation-restauration, les experts de l'IRPA ont parcouru la Belgique pour réaliser l'inventaire de son patrimoine, étudier les problématiques liées à sa conservation et réaliser des recherches aujourd'hui publiées dans des revues scientifiques de renoms.

Un magazine hors-série, publié à l'occasion des 75 ans de l'Institut et s'adressant à tout un chacun, retrace désormais l'histoire de l'Institut. A l'occasion des Heritage Days (Journées du Patrimoine) les 16 et 17 septembre, il sera possible d'admirer le retable de l'Adoration des Mages provenant de la basilique San Nazaro Maggiore de Milan, restauré par l'IRPA. Alors qu'il était attribué à un artisan allemand, le travail de restauration a permis de l'identifier comme un chef-d'œuvre d'une célèbre dynastie de sculpteurs bruxellois, les Borman.

Lors du week-end des Heritage Days, l'IRPA proposera un tour à vélo destiné à (re)découvrir Bruxelles et son patrimoine Enfin, ce jubilé sera aussi l'occasion de vêtir Manneken-Pis d'un nouvel habit aux couleurs de l'IRPA lors d'une cérémonie le 14 septembre prochain à 14h00.

