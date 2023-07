La Schubertiade de Schwarzenberg offre un concert intimiste, en replay sur Auvio

Par son titre, la Schubertiade de Schwarzenberg ne fait pas mystère de son concept. Depuis plus de 40 ans, elle réunit dans une petite ville autrichienne les mélomanes autour de la figure de Schubert, et de sa musique la plus intimiste : des lieder aux grandes pages de sa musique de chambre.

Le 20 juin 2023, au début de l’été, ce sont trois chambristes de tout premier plan qui s’y associaient le temps d’une soirée : la violoniste allemande Veronika Eberle, le violoncelliste anglais Steven Isserlis et la pianiste canadienne Connie Shih, tous trois dans une forme étincelante. Au programme, Schubert, évidemment, mais aussi Beethoven, son contemporain viennois qu’il admirait tant. Steven Isserlis et Connie Shih se lancent dans la 3e sonate opus 69 en La majeur de ce dernier. Œuvre qui, plus que toutes les autres du genre, fut le détonateur de l’émancipation du violoncelle comme instrument soliste.

Veronika Eberle, dont on a admiré le récent enregistrement du concerto de Beethoven, est accompagnée de Connie Shih dans la Sonate en La majeur de Schubert, également surnommée ‘Grand Duo’. On retrouve ici le Schubert qui composait pour son cercle d’amis, partageant son art en toute humilité lors de soirées viennoises mêlant musique, poésie et franche camaraderie.

L’apothéose du concert est sans aucun doute le 2e Trio à clavier de Schubert en Mi bémol majeur. C’est Stanley Kubrick qui, peut-être malgré lui, consacra cette œuvre comme l'un des tubes de la musique classique, en employant presque abusivement la mélodie du deuxième mouvement dans son ‘Barry Lyndon’. Il ne faut cependant pas réduire cette œuvre à ce thème nostalgique ! Elle est également pleine de vivacité, de joie de vivre, malgré d’évidentes anticipations de la fin prochaine du compositeur, qui, à seulement 31 ans, était déjà dans la dernière année de sa vie. Eberle, Isserlis et Shih en donnent une version électrisante. La Schubertiade de Schwarzenberg a décidément vu juste en associant la créativité et la hauteur de vue de ces trois artistes ! Un concert présenté par Axelle Thiry, à retrouver sur Musiq3.

Programme :

Franz Schubert (1797-1828) – Sonate pour violon D. 574 ('Grand Duo') en la Majeur

Veronika Eberle, violin / Connie Shih, piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Sonate pour piano et violoncelle en la majeur opus 69

Steven Isserlis, cello / Connie Shih, piano

Franz Schubert (1797-1828) – Trio à clavier opus 100, D. 929 en mi b majeur

Veronika Eberle, violin

Steven Isserlis, cello

Connie Shih, piano

Concert diffusé dans le cadre des échanges avec l’Union Européenne des Radios