La scène "roots" d’Oakland avec un fameux groupe : California Honeydrops

Oakland, pas très loin de San Francisco à malheureusement une bien mauvaise réputation. Trafics de drogues, d’armes, prostitution, gangs armés et, dans le sud-ouest de la ville, la tristement nommée "The Killing Zone". Outre sa mauvaise réputation, Oakland est le troisième port le plus important de la Côte Ouest, et le brassage ethnique en fait une petite capitale de la gastronomie du monde. Côté musique, beaucoup de rap, de punk, de rock " dur " et un groupe ultra-talentueux de musique " roots " mené par un musicien d’origine polonaise : Lech Wierzynski.

California Honeydrops existe depuis 2007, et a été découvert dans le métro d’Oakland, le groupe mélange avec bonheur soul, blues, sonorités de la Nouvelle Orléans, sans oublier les accents roots des jug bands. Il a, depuis ses débuts, beaucoup tourné et publié une dizaine d’albums. Les voir sur scène est un régal, les cinq musiciens savent jouer.

Retour sur leur deuxième album, publié en 2010 ''Spreadin’Honey'' avec ''When It Was Wrong'' :