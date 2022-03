La scène internationale déploie le tapis rouge au cinéma espagnol

"En Espagne, on a encore l’idée que le cinéma espagnol est mauvais, que c’est un nid de communistes, que les réalisateurs sont des pistonnés qui ne font rien et touchent des subventions", déplore-t-elle, plaidant pour plus de "diplomatie culturelle" à travers un soutien plus important du gouvernement espagnol.

Le septième art est pourtant beaucoup moins financé de ce côté-ci des Pyrénées qu’en France, relèvent de nombreux spécialistes du secteur.

L’industrie "a appris à se faire sa place dans un écosystème mondialisé", déclare Beatriz Navas, directrice générale de l’Institut de la Cinématographie et des Arts Audiovisuels, qui dépend du ministère de la Culture.

"Il a fallu un bouillon de culture qui ne s’est pas fait du jour au lendemain […] et un temps de cuisson suffisant pour que les œuvres obtiennent la reconnaissance qu’elles méritent", ajoute-t-elle.