La scène blues belge en deuil : décès de Tiny Legs Tim

Emporté des suites d’un arrêt cardiaque lors d’une opération, Tim de Graeve était une figure de la scène blues belge, il n’avait que 44 ans.

Le guitariste et chanteur flamand laisse un héritage de 6 albums et plusieurs EP, mais surtout des prestations scéniques très habitées. Ajoutant cette touche de modernité au blues traditionnel, il s’aventurera dans des styles différents et sera désigné par la communauté blues comme étant le digne successeur de Roland.

Tim de Graeve (aka Tiny Legs Tim) assurera la première partie d’artistes tels Pete Doherty ou Richard Thompson et sera programmé sur toutes les scènes blues belges, tant au nord qu'au sud du pays.

Il était venu à deux reprises sur la scène du Blues Café de Classic 21, dont voici les archives datant de 2015 :