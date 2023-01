La saucisse ''cotechino di Modena"

Le "cotechino di Modena" (IGP, comme Indication Géographique Protégée), c’est quoi ? Une saucisse un peu gélatineuse, à cuire, qui contient de la couenne, du gras et du maigre de porc. Dis comme ça, on dirait la description du kloug, mais en fait, c’est trop bon !

L’année dernière je me suis un peu énervé sur une campagne de com qui utilisait les deniers du contribuable européen pour faire la promo de produits italiens qui n’avaient aucun lien entre eux, dont ce "cotechino", et surtout à des moments de l’année où ça n’avait pas trop de sens d’en parler. Cette campagne s’appuyait de plus sur un slogan ridicule "Enjoy the authentic joy" dont on comprend bien sûr illico que ça s’applique à de la saucisse. C’est vrai quoi, "joy" et "saucisse", le consommateur fait immédiatement le rapprochement, ou pas… Je me demande parfois, avec les outils de dingue que l’on a aujourd’hui, comment on peut être aussi pauvre parfois au niveau des slogans, de l’écriture.

En plein cœur de l’hiver, j’ai envie de vous parler de "cotechino". Tout le nord de l’Italie mange le cotechino, surtout le premier de l’an, avec des lentilles, parce que ça serait de bon augure pour les sous de l’année. Toutefois on en mange tout l’hiver, et avec pas mal de variations. Non pas que la bête varie elle-même, mais, pour parler comme un dictionnaire de cuisine d’un autre siècle, parce que les "apprêts" peuvent changer.

Je vous ai parlé de pot-au-feu, et la version italienne, le "bollito misto" peut accueillir avec joie, un cotechino. On peut le servir avec une poêlée de chou vert – ou version detox avec du " kale ", mais il semblerait que le " kale " ait du plomb dans l’aile. Il aime aussi la compagnie de la choucroute, ou de la purée.