La satisfaction Balikwisha, un duo de stars qui se loupe : les tops et les flops de l’Euro U21 des Diablotins

Mandela Keita : le milieu de terrain le plus en vue malgré une concurrence féroce, il a beaucoup donné lors des deux premières rencontres et a été laissé au repos contre le Portugal.



Koni De Winter : un premier match spectaculaire face aux Pays-Bas avant de rentrer dans le rang, au point d’être en difficulté face à la vitesse des attaquants portugais.



Maxim De Cuyper : le latéral a fait preuve d’efficacité contre la Géorgie avec un but et un assist, mais n’a pas pu apporter de plus-value dans le match décisif.



Hugo Siquet : il a gagné sa place de titulaire en montant très bien contre les Pays-Bas, tout en prouvant à nouveau qu’il n’était pas un strict back droit, mais sans doute plus à l’aise en étant porté vers l’avant.