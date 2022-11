La santé victime… Et coupable du dérèglement climatique ?

Comment soigner si le personnel d’un hôpital ne peut plus se rendre sur son lieu de travail dans les suites d’un ouragan ? Ou si la canicule est tellement forte que les médecins de villes stoppent leurs visites à domicile ? Ou encore s’il y a des ruptures d’approvisionnement énergétiques dans les blocs opératoires ?

Le dérèglement climatique va fortement impacter la santé et l’ensemble du système de soins. Contrairement à ce que nous pourrions penser, ce ne sont probablement pas les évènements climatiques extrêmes qui causeront le plus de victimes. Par contre, la structure du système de soins sera fortement sollicitée par ces évènements ce qui pourrait gêner, voire empêcher de prodiguer les soins à l’ensemble des malades. On ne peut exclure, même si c’est difficile à prévoir, l’apparition de nouvelles pandémies.

Le troisième impact qui est le plus craint par les scientifiques est celui des conséquences indirectes du dérèglement climatique à savoir l’afflux massif de réfugiés et la baisse des rendements agricoles provoquant des famines.