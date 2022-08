La santé mentale, mal aimée de la recherche, est sous-financée

De telles études sont pourtant nécessaires pour aider le monde politique à prendre des décisions. Par ailleurs, la plupart des fonds investis partent dans la recherche sur les adultes, alors que la majorité des problèmes se développent avant l’âge de 24 ans.

Que faire ?

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) s’est saisi de cette question. Avec le soutien de différentes facultés de psychologie, de médecine et de santé publique de Belgique, et de diverses associations du secteur de la santé mentale et de la recherche, le CSS a formulé trois recommandations pour améliorer la production de recherche scientifique et la coopération en matière de santé mentale en Belgique.

Il propose ainsi tout d’abord de créer une plateforme de connaissances qui rassemble toutes les recherches sur la santé mentale en Belgique ; ensuite, d’améliorer la qualité des données collectées afin qu’elles puissent être plus facilement comparées et partagées ; enfin, sur cette base, de développer un agenda de recherche stratégique pour les soins en santé mentale en Belgique.