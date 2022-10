La santé mentale est-elle le mal du siècle ?

Pourtant, la parole se glisse peu à peu dans le débat public et certains sportifs se placent en porte-étendard de ce combat. En 2021 la gymnaste Simone Biles avait déclaré forfait lors des Jeux Olympiques de Tokyo en déclarant au monde qu’elle devait se recentrer sur sa santé mentale. Plus récemment, l’ex-nageur multimédaillé Michael Phelps abordait la dépression et l'anxiété qu’il combat "presque tous les jours" lors du festival "Demain le Sport”.

C’est dans ce sens que Quentin Gicquel, avec l’association Imothep veut profiter des JOJP de Paris pour ouvrir le dialogue autour de la santé mentale en englobant le bien-être. Car, selon lui, "ce mal se soignera par la libération de la parole". Ainsi, Quentin Gicquel espère que "chacun pourra avoir des ressources pour sortir du creux de la vague".