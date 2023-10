La santé mentale au travail : "On espère que les lignes vont bouger petit à petit"

Les constats sont assez unanimes sur la question de la souffrance au travail, souligne Julie Delbascourt du CRéSaM (Centre de Référence en Santé Mentale). Les chiffres de l’INAMI indiquent qu’une personne sur 4 en invalidité l’est pour cause de burn out ou de dépression. Le domaine des soins de santé est tout particulièrement touché par une grande pénurie. On entend le mot 'burn-out' partout, d’où le choix de cette thématique pour cette semaine de la santé mentale.

L’idée est de proposer des réponses, des outils à mettre en œuvre à l’échelle des travailleurs, des managers et des organisations, poursuit Coralie Carton, spécialiste en prévention des risques psychosociaux au travail. On constate que le monde va de plus en plus vite et demande une adaptation constante, pour laquelle nous ne sommes pas nécessairement outillés.

Il existe bien sûr une législation par rapport au bien-être, avec la possibilité, en entreprise, de faire appel à des personnes de confiance ou à des conseillers en prévention psychosociaux en service externe, qui peuvent vous aider si vous êtes en difficulté. Mais cette législation a ses limites.

L’idée, ici, est de travailler davantage en amont et d’inviter les employeurs à réfléchir à leur politique du bien-être au travail, à mettre en place une culture du travail qui permette de trouver le juste équilibre entre performance et bien-être.