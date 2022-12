La santé financière des entreprises luxembourgeoises pas au top

Pour 2022, les premières tendances ne sont guère encourageantes avec une hausse des faillites de 24% et 12% de demandeurs d'emploi en plus fin octobre. Et pour 2023, la crise de l'énergie et l'indexation des salaires rend les patrons luxembourgeois plutôt pessimistes. La Chambre de Commerce les a sondés. " La majorité des patrons", poursuit Benoît Lescrenier, estiment qu’ils n’arriveront pas à répercuter la totalité de la hausse de coût de l’énergie, des salaires et des marchandises sur leur client. Des coûts qui seront dès lors, en partie absorbés, via les bénéfices réalisés ! " Pour Christophe Hay, Directeur de la Chambre, l'indexation des salaires est une dépense conséquente pour toutes les entreprises même les toutes petites entreprises : "une petite entreprise de 10 personnes aura demain 11 salaires mais toujours 10 travailleurs, dix salaires en plus pour une entreprise de 100, etc. Dix pourcents, c’est énorme ! Et difficulté supplémentaire pour les entreprises exportatrices, la perte de compétitivité par exemple, par rapport à la France, compte tenu aussi de la hausse des coûts de l’énergie." Tous les détails de cette analyse sont dans le numéro de décembre de "Entreprendre Aujourd'hui", la revue de la Chambre de Commerce.