Selon Camille Couette, les femmes en prison cumulent des vulnérabilités : elles ont souvent été victimes de violences avant d’en commettre, elles souffrent de maladies mentales et un grand nombre d’entre elles sont consommatrice de drogues. A cause de ces vulnérabilités, les femmes détenues ont des besoins élevés et spécifiques en termes de soins de santé. "L’entrée en prison, pour ces femmes, pourrait être l’occasion d’entamer un chemin de reconstruction et leur redonner une capacité d’agir. C’est une opportunité qui devrait être utilisée pour ce public-là, particulièrement vulnérable. Il faut aussi leur reconnaitre ce double statut : elles sont victimes et autrices de violences. Il ne s’agit pas ici de justifier les actes qu’elles ont commis mais de prendre en compte cette réalité."

Une étude anglaise du Prison Reform Trust a par exemple montré en 2017 que la majorité des femmes en prison avaient été victimes de violences. En 2018, deux journalistes australiennes, Hayley Gleeson et Julia Baird, se demandaient "Pourquoi nos prisons sont-elles remplies de femmes victimes de violences domestiques ?"

L’association I.Care a ainsi découvert que les prisons peuvent être des "moments de répit" pour les femmes incarcérées. "Quelque chose de confortable dans la détention ? La sécurité. Dehors, tout peut arriver. Ici, rien ne peut se passer. Quoi qu’il arrive, et quoi qu’on puisse en dire, il y aura toujours quelqu’un qui va passer nous voir, nous surveiller, on aura toujours à manger et tout. Alors que dehors, tout peut arriver. Ici, j’ai trouvé la paix, la paix de pouvoir m’asseoir, par exemple c’est bête mais allumer la télé et se dire que rien ne va se passer. Ne pas avoir peur des horaires, de savoir si on va rester en vie ou pas... [...] C’est en prison que j’ai retrouvé ma liberté", témoigne par exemple Louise dans le rapport.

Camille Couette poursuit : "Pour elles, la prison peut devenir un refuge et les agents deviennent des piliers dans leur quotidien. Cela ne règle cependant pas la question des violences intrafamiliales, conjugales ou sexuelles, d’autant plus que les structures dédiées à l’accompagnement des femmes victimes de violences n’interviennent pas en prison."

La sortie de prison peut alors représenter un stress pour certaines d’entre elles. "Ma seule crainte, c’est qu’il me retrouve. Même s’il a pas le droit de s’approcher de moi. On sait jamais. Et ça me fait peur. Je vais te dire, si j’étais pas rentrée en prison, il nous aurait tués", explique ainsi Lina à l’association I.Care. "Le juge m’avait autorisé le bracelet, je suis sortie, et il est arrivé. J’ai dû appeler la police pour qu’ils me ramènent ici, et même en les attendant, il a réussi à me tabasser", se rappelle une autre.

Les conditions de détention, telles que le manque d’intimité, la violence institutionnelle et les limitations de l’accès aux soins de santé de qualité, aggravent les inégalités en santé pour les femmes incarcérées

Le 4 juillet dernier, les député·es Ecolo-Groen, Claire Hugon et Stefaan Van Hecke ont présenté un texte en commission Justice du Parlement fédéral, visant à mieux connaitre les réalités des femmes détenues dans les prisons. Les deux député·es font remarquer que les détenues ont, pour beaucoup d'entre elles, un passé empreint de violences intra-familiales ou sociales qui peuvent se perpétuer en prison. Ils observent qu’aucun dépistage systématique à ce sujet n’est organisé à leur arrivée en prison, alors qu’il s’agit d’une recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants.

"En prison, les soins de santé spécifiques – par exemple, l’accès à une ou un gynécologue, l’accès à la contraception ou la protection contre les IST, les dépistages,... – ne sont pas équivalents à ce qui existe à l’extérieur des murs", explique Claire Hugon.