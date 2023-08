"La sanction mine l’estime de soi des demandeurs d’emploi", affirme Annalisa Casini (UCLouvain)

Le 1er septembre 2022, le gouvernement permettait aux chômeurs de longue durée de conserver 25% de leurs allocations pendant trois mois s’ils optaient pour un métier en pénurie ou trouvaient un poste dans une autre région.

Un an plus tard, c’est l’heure du bilan… Et les conclusions sont plutôt négatives. Selon l’Echo, les allocations "métiers en pénurie" et "mobilité interrégionale" n’ont pas rencontré le succès escompté. Alors plutôt que d’inciter les demandeurs d’emploi à accepter un métier en pénurie en proposant une compensation financière, faudrait-il plutôt les forcer ou les sanctionner plus sévèrement qu’actuellement ?

Sûrement pas, affirment la professeure de psychologie du travail à l’UCLouvain Annalisa Casini et les hommes politiques invités sur le plateau de "QR le débat". Selon les études en effet, sanctionner un demandeur d’emploi pour le forcer à trouver du travail ne sert à rien, même lorsque les actions sont dégressives. Au contraire, cela minerait l’estime de soi de la personne concernée. "Et quelqu’un qui est obligé de travailler dans un domaine dans lequel il ne se reconnaît pas en termes de compétences, valeur ou statut ne sera pas motivé. Il y a de fortes chances qu’il abandonne très vite et se retrouve de nouveau au chômage", affirme la professeure.

D’autres pistes de solutions ont par contre été avancées. Pour Annalisa Casini par exemple, il faudrait entre autres améliorer l’image des secteurs en pénurie.