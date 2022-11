La sanction est tombée – Charleroi exclut environ 120 de ses supporters pendant 5 matches : "Si ça peut aider le club…"

Contacté par Christophe Reculez, le président du groupe de supporters a réagi à cette suspension : "On a reconnu nos responsabilités, on s’attendait à ce qu’il y ait des sanctions. La forme de la sanction, ce n’est pas à nous de la juger. L’organisateur est souverain dans son stade, il a le droit. Le club doit rencontrer les instances prochainement et démontrer qu’il a pris des décisions anticipatives pour espérer la meilleure clémence possible. Ce qu’on peut comprendre. Si ces sanctions visant notre groupe de supporters peuvent suffire et éviter un huis clos complet de la T4 ou du stade, alors tant mieux. Si ça peut aider le club, on prend acte. On gagne ensemble, on perd ensemble. On a toujours dit qu’on assumait nos actes depuis 2001."

Notons que les différentes parties concernées se sont retrouvées autour d’une table mardi pour discuter. Le président des Ultras, n’en démord pas, les revendications de son club de supporters restent les mêmes. Il se montre d’ailleurs assez optimiste quant à un vrai changement : "On a parlé de changements dans la stratégie de communication. On a réagi sur l’omnipotence de Mehdi Bayat, on a aussi dit que ces débordements auraient pu être évités avec plus de communication des deux parties. On était ouverts à toute forme de reconstruction. Mais la reconstruction comme nous la souhaitons, donc de la transparence, de l’anticipation sportive, des vrais moyens sportifs pour le club. On sera disposés à soutenir cette nouvelle vision qu’on défend depuis toujours."