La Sampdoria aimerait attirer Koni De Winter en prêt

Koni De Winter semble en tout cas prêt à franchir une étape dans sa carrière. Arrivé il y a quatre ans dans le Piémont, le défenseur formé au Lierse et à Zulte Waregem a gravi les échelons. Il a joué en U17 et U19 avant d’intégrer l’équipe réserve l’an dernier avec laquelle il a disputé une trentaine de rencontres de Série C.



L’élégant défenseur central a aussi été récompensé de ses bonnes prestations par deux apparitions en Ligue des Champions (une montée au jeu contre Chelsea et une titularisation face à Malmö).