La salle de village de Tintigny-Bellefontaine devrait ouvrir ses portes en décembre 2023

Cela n’aura pas échappé aux habitants de Tintigny. Juste à côté du terrain de football, un vaste chantier est en cours depuis plusieurs mois. Derrière les grilles, on peut déjà observer l’esquisse de la future salle de village de Tintigny-Bellefontaine. Une salle qui aura plusieurs affectations. "On voulait vraiment proposer un espace polyvalent avec tout d’abord une salle de spectacle. Elle sera utilisée par la troupe de théâtre du cercle de la Semois, mais d’autres troupes pourront aussi l’occuper. Et puis, il y avait une demande du Patro de Bellefontaine qui cherchait un espace pour accueillir ses membres, le tout, à proximité des espaces verts. Ce sera donc possible", nous explique Benjamin Destrée, l’échevin en charge du dossier.

La salle sera effectivement bien équipée. Outre la partie "spectacle", la maison de village sera dotée d’un bar, d’une cuisine professionnelle, de plusieurs rangements, d’une terrasse extérieure et de petites salles de réunion. Le tout, dans un environnement baigné de lumière. "D’un côté, nous souhaitions quelque chose de très lumineux et de l’autre, il fallait pouvoir accueillir des spectacles. Il y aura donc des volets occultant sur les fenêtres. Cela permettra de transformer la salle en fonction de ce que l’on veut y faire", ajoute Benjamin Destrée.

Ouverture en décembre 2023

Les citoyens pourront bénéficier de cet espace à titre privé. Il sera en effet possible de réserver une ou plusieurs salle(s) dans le but d’organiser des fêtes familiales ou des événements privés. "L’avantage, c’est qu’on se trouve à l’extérieur du village. Il n’y aura donc aucune nuisance sonore pour les voisins. Et puis, dans le future, nous comptons installer une venelle juste à côté de la salle. Celle-ci, bien sûr, ira se connecter au réseau existant", termine Benjamin Destrée. Le coût total des travaux est estimé à 2.200.000 euros TVAC. La Commune de Tintigny bénéficiera d’un subside d’au minimum 1.250.000 euros pour pouvoir réaliser ce projet. Selon le souhait des élus tintignolais, la salle devrait être opérationnelle en décembre 2023. Juste à temps pour y organiser les vœux communaux…