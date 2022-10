La salle "Armes et Armures" du Musée de l’Armée fait peau neuve après 12 ans d’attente

La salle "Armes et Armures" du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire de Bruxelles, situé au Cinquantenaire, rouvrira ses portes le 29 octobre après 12 ans de fermeture partielle, annonce jeudi le musée. À cette occasion, les visiteurs et visiteuses pourront assister à de nombreuses reconstitutions les replongeant entre les 14e et 17e siècles.

Trente-cinq ans après son inauguration, la salle consacrée aux armes et armures du 10e au 18e siècle a fait peau neuve dans sa totalité. En 2010, seule une partie de la collection avait pu faire l’objet d’un réaménagement en raison des contraintes budgétaires pesant sur l’institution. Depuis lors, le public n’avait pu admirer qu’une partie de cette collection dont les origines remontent aux ducs de Bourgogne.

Étoffée jusqu’au 18e siècle, la collection a déménagé à plusieurs reprises et fut notamment hébergée à la Porte de Halle de 1847 à 1976. Elle sera ensuite transférée au sein du Musée de l’Armée dans les années 1980 et présentée au public dès le 28 octobre 1987.

Les quelque 5.000 pièces exposées avaient bien besoin d’un nouvel écrin digne de leur prestige. L’ensemble, l’une des trois plus grandes collections d’armes et d’armures du Moyen Âge en Europe, comporte en effet dix pièces maîtresses d’une grande rareté.

Parmi ces trésors, le visiteur pourra notamment admirer une épée mérovingienne, une armure renforcée pour la joute qui aurait appartenu à Philippe II ainsi que des ceintures de chasteté.

La nouvelle scénographie de l’exposition fait la part belle à la modernité, en jetant des ponts entre les pièces exposées et la culture contemporaine. Bart Schouppe, le chef du service communication du musée, ajoute :

On peut y retrouver des références à Game of Thrones, Star Wars, ainsi qu’à des jeux. Ça permet de s’adresser à tous les visiteurs.

Le week-end de l’inauguration, les 29 et 30 octobre, plongera les visiteurs au cœur de l’Histoire. Démonstrations d’armes et de combats médiévaux, véritable forge avec un atelier de frappe de monnaie, danses et musique médiévales sont notamment au programme. Le prix du billet sera également réduit afin de permettre au plus grand nombre de voyager dans le temps.