La salade russe de Malmedy, oufti que c’est bon !

Un petit plat dont tous les carnavaliers de Malmedy raffolent : la salade russe ! Une préparation destinée à caler les estomacs après un le cortège du carnaval et agrégeant de bons produits hivernaux. Délicieuse et simplissime à préparer, voici la recette du livre "Liège à Table !" écrit par Emmanuel Pecqueux.

Je connaissais l’existence de cette salade, mais il me fallait un mentor pour la réaliser fidèlement : Gérard Michel ! Voici donc sa recette familiale. Attention, une préparation à consommer le lendemain !

Salade russe



Pour 20 personnes

Préparation : 40 minutes

Cuisson : 25 minutes

Repos : 1 jour



Ingrédients



10 filets de harengs (2 x 400 g égouttés)

1 kg de betteraves rouges cuites sous vide

Des petits oignons au vinaigre

Des cornichons aigres-doux (pas les petits cornichons français)

1 l de mayonnaise maison

1/2 boule de céleri-rave

6 œufs durs refroidis

5 pommes vertes, de type Granny ou en tout cas acidulées

3 kg de pommes de terre plates de Florenville (cuire en pelure)

Noix en cerneaux



Réalisation



Couper tous les ingrédients en brunoise et ajouter la mayonnaise maison et un peu du jus de betteraves pour la couleur.

On peut y adjoindre le vinaigre du jus des harengs selon les goûts.

Certains agrémentent le tout de rôti de porc et/ou jambon à l’os, ce n’est pas la recette de Gérard.

Il est enfin important de noter que cette salade doit être réalisée la veille de sa consommation.