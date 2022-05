La saison dingue de Thibaut Courtois en 10 chiffres

Thibaut Courtois a clôturé sa saison en club avec le plus beau trophée en remportant la Ligue des Champions avec le Real Madrid face à Liverpool. Une saison que le gardien a marquée de son empreinte de bout en bout. La preuve en chiffres.

Et de 16. En remportant la Coupe aux grandes oreilles ce samedi, Thibaut Courtois a ajouté un 16e trophée à sa collection. Un chiffre qui devrait continuer à grandir tant le portier du Real Madrid est impressionnant.

Cette saison, il a d’ailleurs disputé 51 matches en club avec 46 buts encaissés et 22 clean sheet. En championnat, s’il a encaissé plus de buts que d’autres gardiens (29 au total), c’est surtout au niveau des expected conceded goal où le belge est impressionnant. Courtois aurait dû prendre 1,02 but par match alors qu’il n’est qu’à 0,82.