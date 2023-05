La saison des rooftops est à nouveau ouverte à Bruxelles

A Kraainem, le Soko rouvre pour la 3e année consécutive. Mais pour profiter de cette magnifique vue sur la forêt de Soignes, les gérants ont dû réaliser quelques aménagements. "A la base, c’est un bureau, donc que ce soit l’aménagement de la cuisine, l’éclairage, la sécurité, tout ça a été pris en compte. Et sur la terrasse, on installe une cloison sur la partie évènementielle pour éviter la tombée de verres par exemple. Nos tables hautes sont côté fenêtres et les tabourets plus bas sont côté rambarde pour que tout soit sécurisé au maximum", précise Gauthier Leclercq, l’un des responsables du rooftop.

Et à la commune de Kraainem, le bourgmestre nous explique que l’ensemble des conditions et règles à respecter par les rooftops sont les mêmes finalement que celles en vigueur dans le secteur de l’Horeca. "Evidemment, il y a les conditions d’urbanisme à respecter, c’est-à-dire la sécurité, la stabilité du bâtiment, mais il faut également respecter les exigences spécifiques liées au secteur Horeca" nous dit Bertrand Waucquez, bourgmestre de Kraainem. Il n’y a donc pas un règlement réservé aux rooftops, mais bien un ensemble de règles partagées par un même secteur.