La saison des pollens de bouleau est à nos portes, prévient Sciensano

La saison des pollens de bouleau approche. Selon les prévisions de l’IRM et de Sciensano, une vague de pollen de bouleau devrait arriver depuis la France ce week-end.

En combinant les prévisions météorologiques et les processus biologiques des bouleaux, le modèle élaboré par l’IRM en collaboration avec Sciensano, permet d’anticiper le risque d’allergie pour le bouleau et les graminées.

Et s’il faut encore du temps avant la floraison en Belgique, "ces nuages de pollen importés de France pourraient augmenter le risque d’apparition des symptômes. Et dès que les bouleaux en Belgique se mettront aussi à fleurir en masse, nous devrions observer une explosion des concentrations", explique Nicolas Bruffaerts, collaborateur scientifique du service Mycologie et aérobiologie de Sciensano.