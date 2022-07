La saison des moules de Zélande est lancée… et elle s’annonce excellente !

La saison des moules est lancée ! En Zélande, les premiers filets ont été sortis de l'eau après deux ans passés au fond de l'Escaut oriental et le constat est excellent : les moules présentent déjà un ratio idéal de 30 % de chaire, 30 % d'eau et 30 % de coquille. C'est le signe d'un produit de qualité.

Qu'elles soient cuisinées au vin ou à l'ail ou qu'elles soient revisitées en hamburger, les moules qui se trouveront dans l'assiette du consommateur auront été récoltées et traitées deux jours auparavant.

Selon le directeur commercial de Delta, Olivier Camelot, les neuf prochains mois devraient être satisfaisants : "L'an dernier, le volume global récolté ici en Hollande était de 34.000 tonnes", déclare-t-il. "On estime que pour la saison qui arrive, on sera du même ordre voire un peu plus." A vos serviettes !