La saison des festivals commence avec Jam’In Jette

On est bien content du retour de la saison des festivals de musique, un de ces rituels festifs qui rythment nos étés ! En pole position pour lancer les hostilités, il a Jam’In Jette , qui se déroule dans la jolie commune bruxelloise de Jette les 20 et 21 mai.

Un festival en plein air, dans le parc de la Jeunesse, entièrement gratuit qui combine musiques du monde, arts de la rue et découvertes culinaires. Pendant tout le week-end : un village des kids vous promet plein d’activités ludiques pour épater les petits et niveau concerts : de l’alternatif et du multi-culturel au programme !