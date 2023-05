La saison des baignades en plein air est lancée

Si l’envie vous prenait néanmoins de plonger dans une zone où la baignade est interdite c’est alors à vos risques et périls. Certains lieux très beaux n’en sont pas moins dangereux. C’est le cas des anciennes carrières qui attirent régulièrement les amateurs de plongeon et où de nombreux accidents surviennent. Dans ces lieux, rappelle Nicolas Yernaux, " l’eau y est très profonde et elle peut être très froide et s’il fait très chaud à l’extérieur la différence de température va provoquer un choc thermique qu’on appelle hydrocution. Cela peut aller jusqu’à l’arrêt cardiaque donc c’est très dangereux ! "

Autre raison de se baigner uniquement dans ces zones autorisées : la présence sur la plupart des sites de maîtres-nageurs. Pour Laura Mailier, responsable communication au lac de Bambois, " ils sont là pour surveiller la baignade mais aussi pour soigner les piqûres d’insecte. Avec leur présence, on peut compter sur un encadrement optimal ".

Pour profiter des joies de la plage, à moindres frais dans des espaces naturels de qualité entourée de canards et autres oies près de chez soi et en toute sécurité, mieux vaut donc se fier aux panneaux qui indiquent que la zone est bien autorisée à la baignade. N’hésitez pas à consulter régulièrement le site http://baignade.wallonie.be, les informations sur les fermetures temporaires seront mises à jour régulièrement.