La saison des asperges est ouverte

Chez nous, la saison des asperges est officiellement ouverte. Le produit bénéficie d'un label wallon de qualité depuis l'année dernière. Et les légumes commencent à sortir de terre. Nous nous sommes rendus chez un producteur en province de Liège.

Plus tard que l'année passée

Doucement mais sûrement, les asperges vertes sortent de terre. Par rapport à l'an dernier, elles se font attendre. "Cette année, on est grosso modo trois semaines plus tard que l'année passée" confirme Nicolas Goffin, producteur d'asperges à Rosoux (Berloz). "Les températures sont encore assez fraiches, ce qui fait que les quantités sur les champs ne sont pas abondantes, c'est vraiment quelques asperges par mètre" ajoute le producteur.

L'asperge grandit en fonction de la température extérieure

Ce matin, à dix heures, à Rosoux, le thermomètre affiche une température de 10 degrés. Lorsqu'il fera un peu plus chaud, la récolte va s'emballer. "C'est un légume qui va grandir en fonction de la température extérieure. Une journée où on a 25 degrés, on peut imaginer une asperge qui fait 15 centimètres pousser jusqu'à 25 centimètres en une journée" explique Nicolas Goffin.

La fraicheur, une priorité

La production de la ferme des Hêtres s'étend sur une superficie de 20 hectares. La priorité de Nicolas Goffin, c'est de mettre sur le marché des asperges qui viennent d'être récoltées: "La fraicheur est la priorité. Cela doit être un produit qui doit être le plus frais possible tout au long de son cycle. Nous récoltons les asperges tôt le matin, nous les acheminons au hangar et trions. Ensuite, elles sont mises en chambre froide et directement présentées aux clients en magasin."

Entre le 15 avril et le 15 juillet, 200.000 bottes d'asperges seront vendues, autant sur le marché national qu'international.

Regardez ci-dessus notre vidéo.