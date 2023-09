La saison des amours arachnéennes : les araignées à la recherche de l'âme sœur

Elles en effrayent certains, elles en passionnent d’autres. Quoi qu’il en soit, les araignées ne laissent pas indifférents, particulièrement en ce moment, alors qu’on en voit à nouveau de plus en plus dans les maisons.

Grandes, petites, énormes et imposantes, la météo n’est en rien dans le fait qu’elles soient plus visibles en septembre et octobre.

A la fin de l’été, les araignées domestiques mâles, lovées dans leur toile depuis le printemps, sont arrivées à maturité. Elles quittent dès lors leur camouflage naturel et parcourent les maisons à la recherche de femelles à aguicher pour s’accoupler.