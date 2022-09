La saison de la raclette est arrivée, et les amateurs de fromage n’ont pas traîné…

Les températures ont à peine baissé que les clients se ruent dans la fromagerie de leur quartier pour y obtenir le précieux sésame : du bon fromage à raclette. L’été nous dit au revoir et les traditions d’hiver sont déjà là.

Sébastien, propriétaire d’une fromagerie reconnue pour sa raclette dans le quartier des Vennes à Liège, propose plus de 17 fromages différents. Malgré ce choix fromager pléthorique, l’original reste le plus séduisant aux yeux de la clientèle. "Chaque année nous rajoutons en moyenne une à deux sortes de fromage à raclette à notre marchandise. Cette année il y en a deux ou trois selon la disponibilité des stocks. Malgré tout, le nature reste celui qui se vend le plus. Les différentes sortes permettent aux habitués de la raclette de varier les plaisirs, c’est la raison pour laquelle on essaye toujours de rajouter l’un ou l’autre fromage chaque année."

Cette enseigne a accueilli bon nombre de clients et comme chaque année la raclette constitue l’un des piliers essentiels au bon fonctionnement du commerce de Sébastien. "Le fromage à raclette constitue une très grosse partie de notre chiffre d’affaires. Ici pendant trois jours ça n’a pas arrêté. Heureusement nous étions préparés, on avait les stocks nécessaires en conséquence mais il faut vite les renflouer. Les températures ne vont apparemment pas réaugmenter de sitôt donc ça risque de continuer."

Dans une fromagerie concurrente à seulement trois minutes à pieds de chez Sébastien, Linda a quant à elle été surprise de l’engouement soudain pour la raclette. "Dès le premier jour de pluie, les clients affluent pour du fromage à raclette… Ça porte à croire qu’ils sont cachés dans des buissons pas loin et qu’ils sautent sur l’occasion dès que possible ! Le problème c’est qu’il arrive que l’on ne suive pas en termes de stock. Ici je commence seulement à refaire entrer de la marchandise."

Le bon vin, les amis et le fromage forment un combo qui fait d’ores et déjà saliver au premier jour de l’automne…