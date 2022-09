La saison 6 de "The Handmaid's Tale : La Servante écarlate" sera la dernière

Alors que la saison 4 est actuellement diffusée sur La Trois, la production de la série déjà culte a annoncé la fin de La Servante écarlate après sa sixième saison. Mais l'univers de Gilead devrait perdurer puisque une adaptation du roman de Margaret Atwood, Les Testaments, est en développement.

Lors de l’avant-première de la saison 5 au Festival international du film de Toronto, le showrunner Bruce Miller et Hulu ont en effet expliqué que la série aurait droit à une sixième et dernière saison. Il n'y a évidemment encore aucune info sur le dénouement de l'intrigue ou sur le sort final de June Osborne et sa famille. Les actrices et acteurs de la série, dont Elizabeth Moss et Yvonne Strahovski, ont également annoncé cette fin dans une vidéo diffusée sur Twitter :