La saison 3 de " Sous la surface " est à voir sur La Une

IMBd raconte que Laugharne, la ville où vivent et travaillent les Howells, existe vraiment. Elle se situe au sud du Pays de Galles et c’est le dernier endroit où a vécu le poète gallois Dylan Thomas, mort en 1953. " Le château apparaît dans les vues de la maison de Faith et The Boathouse - la maison de Thomas - est visible à l'arrière-plan de certains plans. Laugharne se prononce "Larne". "