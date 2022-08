La saison 3 de "Sous la surface" débarque cet été sur La Une

Faith et Evan Howells, interprétés par Eve Myles et Bradley Freegard, vivent réellement en couple et sont même mariés !

Après s'être rencontré au National Youth Theatre of Wales en 1994, Eve et Bradley ont tous les deux fréquenté le Royal Welsh College of Music and Drama à Cardiff. "Elle m'a tout de suite attiré, expliquait Bradley en 2009. Elle a une personnalité fantastique et un sens de l'humour similaire au mien, alors on s'entend vraiment bien".

Après s'être marié en 2013, le couple a eu deux filles : Matilda, 12 ans, et Siena, 7 ans. Contrairement à la relation complexe qu'ils interprètent à l'écran, le couple semble filer le parfait amour dans la vraie vie. "Je pense que la vraie raison pour laquelle nous sommes ensemble depuis si longtemps, c'est que nous étions déjà en couple avant que nos carrières respectives ne commencent à décoller", a confié Bradley au Wales Online.